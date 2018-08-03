Турция и США провели переговоры по вопросу санкций
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает Reuters.
Чаушоглу отметил, что Соединенные Штаты и Турция договорились о тесном взаимодействии для решения вопросов между странами.
Отмечается, что данные переговоры прошли после того, как Вашингтон наложил санкции на двух министров Турции в связи с судебным разбирательством в отношении пастора США, обвиняемого в поддержке терроризма.
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Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что минфин США ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции.
Она подчеркнула, что ограничительные меры в отношении турецких граждан были введены по распоряжению президента США Дональда Трампа.