США ввели санкции против Турции

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что минфин США ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции. Об этом сообщает MSNBC.

По ее словам, санкции введены в связи с задержанием и арестом американского пастора Эндрю Брансона.

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Она также подчеркнула, что ограничительные меры в отношении турецких граждан были введены по распоряжению президента США Дональда Трампа.

Ранее СМИ сообщили, что правительство США составляет список турецких юридических и физических лиц, на которые могут быть наложены санкции.

29 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не изменит свою позицию по задержанию Брансона.