Исследование: Россия стала одним из лидеров по количеству атак на криптобиржи

<img src="//img.gazeta.ru/files3/799/11631799/RTX3WHWH-pic905-895x505-12738.jpg">

Россия, США и Китай стали лидерами по количеству кибератак, совершенных на криптовалютные биржи. Об этом сообщается в исследовании компании Group-IB, поступившем в «Газету.Ru».

Уточняется, что данное исследование основывается на данных об атаках, совершенных на 19 крупнейших бирж, торгующих криптовалютами, в 2016 и 2017 годах.

Реклама

«С 2016 по 2017 год их количество (утечек) увеличилось на 369%. Анти-рекорд показал первый месяц 2018 года: из-за повышенного интереса к криптовалютам и блокчейн-индустрии количество инцидентов в январе выросло на 689% по сравнению со среднемесячным показателем 2017 года», — отмечается в исследовании.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали крупнейшую криптобиржу Зимбабве.