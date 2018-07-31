Захарова назвала новые санкции ЕС частью «подрывной политики» против крымчан

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова дала комментарий в связи с новыми санкциями Европейского союза, которые были введены в отношении шести российских компаний из-за воссоединения Крыма с Россией и строительства Крымского моста. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Захаровой, новые ограничения соответствуют направленной против жителей Крыма политике.

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«Это подрывная политика, направленная против жителей Крыма», — сказала Захарова.

Ранее в Госсовете Крыма рассказали о плюсах антироссийских санкций. По словам главы комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексея Черняка, санкции дают возможность развиваться отечественному бизнесу, он занимает те позиции, которые освобождаются представителями Европы, Америки.