Рубль снижается на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.

В частности, курс доллара вырос на 5 коп. и составил 62,29 руб.

Курс евро вырос на 16 коп., до 73,01 руб.

Стоимость нефти снижалась на 0,3%, до $75,31 за баррель по марке Brent.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, снизился на 14,21 коп., до 73,20 руб., курс доллара увеличился на 19,21 коп., до 62,78 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, уменьшилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 16,96 коп., составив 67,47 руб.

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