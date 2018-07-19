Госдума рассмотрела законопроект об изменении пенсионной системы
Законопроект об изменениях пенсионной системы прошел первое чтение в Госдуме.
Как стало известно «за» принятие документа проголосовали 328 депутатов, против — 104.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что срок приема поправок к проекту об изменениях в пенсионном законодательстве будет продлен до 24 сентября.
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Главная новация законопроекта — постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
В случае принятия законопроекта в текущей версии повышение пенсионного возраста будет проводиться постепенно в течение переходного периода с 2019 г. по 2034 г.
«Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.