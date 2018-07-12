Власти могут повысить пособие по безработице до прожиточного минимума

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти готовят законопроект о повышении пособия по безработице до прожиточного минимума. Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Мы сейчас готовим законопроект, который будет пересматривать минимальный и максимальный размер пособия по безработице. Мы полагаем, что максимальный должен равняться прожиточному минимуму трудоспособного гражданина», — сказала Голикова.

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Она также добавила, что в правительстве думают над вопросом, в какой период пособие по безработице нужно выплачивать.

Ранее первый заместитель министра труда и соцзащиты России Алексей Вовченко сообщил, что повышение пособия по безработице до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) может привести к незаинтересованности граждан в поиске работы.