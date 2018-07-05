Володин раскрыл причину публикации данных о пенсиях депутатов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламент обнародовал информацию о пенсиях депутатов в связи с недостоверными сообщениями. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Эта информация была представлена в связи, в том числе, с тем, что на многих информационных ресурсах придумывают, говоря о том, что это (пенсия депутатов) сотни тысяч рублей», — сказал Володин.

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Он также добавил, что в законодательство были внесены изменения по начислению пенсий депутатам.

Ранее сообщалось, что размер пенсионного обеспечения депутата Госдумы составляет 46 тыс. руб. при условии работы в парламенте от 5 до 10 лет.

Как стало известно, парламентарий, который не менее пяти лет исполнял свои обязанности, имеет право на доплату к пенсии.