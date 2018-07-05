Сеул оценил ущерб от американских пошлин в $2,4 млрд

Пошлины США на импорт южнокорейской стали, солнечных панелей и стиральных машин нанесет ущерб экономике в размере более $2,4 млрд. Об этом говорится докладе бюджетного управления парламента Южной Кореи, передает «Ренхап».

По оценке управления, экспорт Южной Кореи в ближайшие годы потеряет $2,47 млрд из-за американских пошлин. Кроме того, в трех указанных секторах могут остаться без работы до 16 тыс. человек.

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Ранее сообщалось, что в США подготовили законопроект об игнорировании норм ВТО.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил о лучших временах для экономики США.