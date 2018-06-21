Силуанов рассказал о планах по индексации пенсий

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что рост пенсий в 2019 году составит около 7%. Об этом сообщает RNS.

«Безусловно, основная наша задача, которую мы ставим при подготовке пенсионных изменений — это увеличение пенсии пенсионерам. И мы говорим о том, что наша задача в следующем году, — увеличить пенсию в среднем на 1000 рублей, на 1000 рублей в месяц», — сказал Силуанов.

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Министр напомнил, что в прежние годы власти индексировали пенсии на уровень инфляции предыдущего года.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил с депутатами сбор предложений по пенсионной реформе.