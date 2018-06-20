В Минэкономразвития сообщили о росте ВВП России

В мае 2018 года ВВП России вырос на 2,1% в годовом выражении, в январе-мае — на 1,8%, говорится в материалах по деловой активности за июнь, опубликованных на сайте Минэкономразвития России.

С учетом изменившихся данных, министерство оценило рост ВВП страны за первый квартал года на уровне 1,5%.

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«Положительный вклад в динамику ВВП в январе–мае внесло промышленное производство (0,5 п.п.), группа видов услуг, связанных с научной и предпринимательской деятельностью и операциями с недвижимостью (0,4– 0,5 п.п.), а также оптовая и розничная торговля, финансовая деятельность, чистые налоги на продукты (каждая позиция – около 0,2 п.п.)», — говорится в сообщении.

Темп роста промышленного производства за первый квартал 2018 года был повышен с 1,9% до 2,8% в годовом выражении.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития учтет в новом прогнозе социально-экономического развития России торговые войны.