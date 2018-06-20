Росстат: рост реальных доходов россиян резко замедлился

Рост реальных доходов россиян в мае текущего года резко замедлился, до 0,3%. Об этом сообщается в материалах Росстата

«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в мае 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 0,3%, в январе-мае 2018 года — на 3,2%», — заявили в ведомстве.

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Как стало известно, среднемесячная начисленная заработная плата за указанный период составила 43,8 тыс. руб.

Рост реальной заработной платы в мае составил 7,3% в годовом выражении, за пять месяцев — 9%.

Ранее сообщалось, что Росстат зафиксировал рост зарплаты у самых высокооплачиваемых специалистов.