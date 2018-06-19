Nord Stream 2 намерен начать строительство «Северного потока — 2» летом

Директор Nord Stream 2 Пол Конкоран заявил, что компания планирует начать строительство морской части газопровода «Северный поток — 2» летом 2018 года. Об этом сообщает RNS.

«Все суда уже мобилизованы. Начало строительства — летом», — сказал Конкоран.

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Он отметил, что строительство газопровода начнется сразу после того, как будут получены последние разрешения на строительство от Дании и России.

Конкоран добавил, что в настоящее время в рамках проекта поставлено 96% трубной продукции.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что газопровод «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом.

Он также добавил, что противодействие реализации данного проекта является нарушением принципов и норм свободной конкуренции.