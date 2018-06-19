Индекс РТС упал ниже 1100 пунктов

Индекс РТС опустился ниже 1100 пунктов впервые за два месяца, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,67% и составил 2207,73 пункта.

Индекс РТС просел на 0,72%, до 1092,67 пункта.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 94,96 коп., до 73,48 руб., курс доллара увеличился на 79,87 коп., до 63,48 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 86,66 коп., составив 67,98 руб.

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