Политолог рассказал о цели западных судов в споре между Россией и Украиной

Директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что практически все решения по Украине, который принимаются западными судебными структурами, политизированы. Об этом сообщает ФАН.

«Все они имеют цель оказать помощь киевскому русофобскому режиму и нанести ущерб России. Первоначальное решение суда по разбирательству с «Газпромом» входит в их число. Совершенно очевидно, что решение, по сути, было неправовое. Это — правовой произвол. Фактически суд задним числом пересмотрел контракт и пытается заставить «Газпром» выполнять условия контракта, который он не подписывал», — заявил Марков.

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Он также отметил, что Швеция оказалась в противоречивом положении.

«Швеция оказалась в противоречивом положении. С одной стороны, они хотят оказать максимальную помощь киевскому режиму. С другой стороны, оказывая ему поддержку и вынося неправовые решения, они разрушают собственную правовую систему», — пояснил Марков.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз Украина» подал представление в апелляционный суд Швеции, который приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в отношении «Газпрома».