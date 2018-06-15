Трамп объявил о пошлинах в 25% на импорт из Китая

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт товаров из Китая на сумму $50 млрд. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении, сообщает ABC News.

«В свете кражи интеллектуальной и технологической собственности со стороны Китая и других нечестных практик США вводят пошлину в размере 25% на товары из Китая на общую сумму в $50 млрд», — отметил Трамп.

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По его словам, Вашингтон больше «не может терпеть нечестные практики» Китая.

Агентство Reuters со ссылкой на офис торгового представителя США сообщает, что американские таможенники начнут собирать дополнительные пошлины уже с 6 июля.

Ранее СМИ сообщали, что США намерены ввести пошлины на 900 китайских товаров.