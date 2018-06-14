Помпео: США не снимут санкции с КНДР до полной денуклеаризации

Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном, 9 мая 2018... KCNA/Reuters

Вашингтон не собирается снимать санкции против КНДР до ее полного ядерного разоружения. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео после встречи с главами МИД Японии и Южной Кореи в Сеуле, передает РИА «Новости».

«Мы намерены добиться полной денуклеаризации. Только тогда будет снятие санкций», — сказал Помпео.

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По его словам, Вашингтон «полагает, что Ким Чен Ын понимает срочность» завершения денуклеаризации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет.

12 июня в Сингапуре состоялся саммит, на котором Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились о денуклеаризации Корейского полуострова.