Россияне в мае стали экономнее

В мае 2018 года средний городской житель России за один поход в магазин потратил 521 рубль. Об этом сообщается в исследовании Romir, поступившем в «Газету.Ru».

По сравнению с апрелем, горожане потратили меньше на 9 рублей (1,7%). Таким образом, средняя сумма магазинных трат россиян снижается второй месяц подряд.

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С учетом инфляции в мае на уровне 0,4%, средний чек уменьшился более чем на 2%.

Сокращение среднего чека замечено во всех городах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.

Больше всего потеряли крупные магазины – супер- и гипермаркеты.

Отмечается, что хотя по сравнению прошлым годом траты выросли на 1,8%, инфляция за тот же период составила 2,4%.

Среднестатистический горожанин в мае 2017 года за один поход в магазин потратил 512 рублей.