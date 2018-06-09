Порошенко о «Северном потоке — 2»: его не будет

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что «Северный поток — 2» никак не повлияет на экономику страны, так как он никогда не будет построен. Слова украинского лидера приводит издание «Гордон».

«Я считаю, что «Северный поток — 2» не сильно повлияет на украинскую экономику. Ведь его не будет. Я уверен, что общими усилиями мы сумеем его остановить», — сказал Порошенко во время встречи со студентами киевского университета.

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Также он добавил, что «Северный поток — 2» является «политиканским» проектом, который не рассчитан на получение каких-либо экономических выгод.

Однако, по его словам, постройка газопровода принесет Украине убытки в размере $3 млрд. Порошенко отметил, что примерно такую сумму украинские власти тратят на оборону страны. Президент заключил, что строительство «Северного потока — 2» рассчитано на то, чтобы лишить Украину «денег на финансирование обороны».

В мае нынешнего года Порошенко призвал остановить «Северный поток — 2».