Матвиенко одобрила идею о предоставлении еще одного выходного для россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею о предоставлении россиянам выходного дня для прохождения диспансеризации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что для того, чтобы у граждан появился мотив пройти диспансеризацию надо приучить людей это делать.

Реклама

«Работодатель даст один дополнительный выходной день, и после этого работник должен принести справку, что он прошел диспансеризацию. Вообще надо со всех справки собирать, что они прошли диспансеризацию. Поэтому я поддерживаю такую идею», — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что в обязанности работодателей входит забота о здоровье подчиненных.

Ранее глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что раз в три года каждый работающий россиянин сможет получить оплачиваемый выходной для прохождения медкомиссии.