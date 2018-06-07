У россиян может появиться еще один выходной день

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Глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что раз в три года каждый работающий россиянин сможет получить оплачиваемый выходной для прохождения медкомиссии. Об этом пишет «Российская газета».

Уточняется, что был подготовлен соответствующий законопроект, который предоставит работникам выходной день с сохранением зарплаты для прохождения диспансеризации.

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«Нельзя относиться к диспансеризации по принципу «хочу — не хочу», «пойду — не пойду». Особенно лицам старшего возраста, которые продолжают работать», — сказал Рязанский.

На данный момент указанный законопроект готовится к первому чтению в Госдуме. Его рассмотрение может пройти 14 июня.

Отмечается, что диспансеризация поможет обнаружить признаки повышенного давления, ожирение, сахарный диабет, а также хронический бронхит и другие недуги.

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