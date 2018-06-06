Франция, Британия и ФРГ попросили США освободить компании от санкций по Ирану
Главы МИД Франции, Германии и Великобритании совместно с главой европейской дипломатии Федерика Могерини направили США письмо с просьбой вывести из-под санкций по Ирану европейские компании. Об этом сообщает The Financial Times.
По данным издания, документ был направлен госсекретарю США Майку Помпео и главе минфина страны Стивену Мнучину.
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Как отмечается, министры выразили надежду на то, что санкции США по Ирану не затронут фармацевтическую и медицинскую промышленность Европы.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж может предусмотреть механизмы компенсации своим компаниям, которые пострадают от санкций США против Ирана.