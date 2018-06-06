Советник Трампа: США и Китай пока не договорились по торговле

Советник президента США Дональда Трампа Ларри Кудлоу заявил, что США и Китай на данный момент пока не договорились по торговле. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На данный момент сделки нет… Стороны не пришли к какому-либо решению», — сказал Кудлоу на брифинге.

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Он также добавил, что считает необходимым сократить по итогам сделки крупный дефицит США в торговле с Китаем.

Ранее сообщалось, что КНР готова закупить сельхозпродукцию, товары промышленного производства и энергоносители из США на $70 млрд в течение первого года, после того как Вашингтон откажется от введения пошлин.

В Китае заявили, что сделка станет возможной лишь в случае отказа США от введения пошлин и других ограничений.