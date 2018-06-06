ЦБ хочет внедрить институт финансовых информаторов

Банк России намерен внедрить институт информатов для повышения доверия инвесторов к рынку. Об этом сообщается в материалах регулятора.

«Банк России уделяет пристальное внимание повышению доверия инвесторов к финансовому рынку за счет дестимулирования недобросовестного поведения. В указанных целях планируется развитие соответствующего регулирования, направленное на наделение Банка России необходимыми полномочиями для сбора доказательной базы, внедрение института информаторов (whistleblowers)», — заявили в ЦБ.

Также Центробанк отметил, что важным направлением является развитие инструментария, использование которого позволит повысить эффективность выявления недобросовестного поведения на рынках.