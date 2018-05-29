Минтруд предложил повысить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

Минтруд подготовил законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2019 год. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как стало известно, ведомство предложило увеличить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на полгода, до 252 месяцев.

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«С целью постепенного доведения ежегодно устанавливаемого законом ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до приближенных к реальным значениям продолжительности жизни будущих получателей накопительной пенсии в соответствии с методикой законопроектом предлагается повышение на 6 месяцев — с 246 до 252 месяцев», — заявили в министерстве.

Также в Минтруде подчеркнули, что без изменений ежемесячные выплаты получателю накопительной пенсии были бы ниже.

Ранее российский вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что не ожидает возврата России к обязательной накопительной пенсионной системе.