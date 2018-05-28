Леонида Горнина назначили первым замминистра финансов

Заместитель министра финансов России Леонид Горнин повышен до первого заместителя. Об этом сообщается в соответствующем распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

«Назначить Горнина Леонида Владимировича первым заместителем министра финансов Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — сказано в документе.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новый состав правительства должен проявлять инициативу .

В то же время, по его словам, кабмин не может искать оправдания для некачественного выполнения поставленных задач.