Путин сообщил о необходимости заключения торгового мира
Президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что необходимо заключить полноценный торговый мир. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
«Нам нужны не торговые войны и не перемирие, а полноценный торговый мир», — сказал Путин.
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Он заверяет, что в России не пытаются идеализировать ситуацию, соперничество всегда было, есть и будет, но «важно сохранять уважение».
«Россия выступает за конструктивный партнерский диалог», — подчеркнул Путин.
Ранее Путин сообщил, что нельзя отказываться от Всемирной торговой организации.
По мнению российского президента, ВТО остается универсальной площадкой для диалога. Он также отметил, что правила должна быть прозрачными и едиными для всех.