Путин сообщил о необходимости заключения торгового мира

Президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что необходимо заключить полноценный торговый мир. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нам нужны не торговые войны и не перемирие, а полноценный торговый мир», — сказал Путин.

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Он заверяет, что в России не пытаются идеализировать ситуацию, соперничество всегда было, есть и будет, но «важно сохранять уважение».

«Россия выступает за конструктивный партнерский диалог», — подчеркнул Путин.

Ранее Путин сообщил, что нельзя отказываться от Всемирной торговой организации.

По мнению российского президента, ВТО остается универсальной площадкой для диалога. Он также отметил, что правила должна быть прозрачными и едиными для всех.