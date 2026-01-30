В МИД РФ рассказали, что в ближайшие дни примут решения о посольствах стран Прибалтики

МИД РФ: посольствам прибалтийских стран вскоре объявят о решениях в их отношении

Посольствам прибалтийских стран в ближайшие дни будет объявлено о принятых в их отношении решениях. Об этом РИА Новости рассказал заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский.

По его словам, о решениях в отношении дипмиссий будет принято с учетом отсутствия адекватной реакции со стороны государств Прибалтики.

До этого Любинский заявил, что Москва оставляет за собой право на принятие конкретных ответных шагов в связи с введением Латвией, Литвой и Эстонией регламентирования деятельности своих посольств.

Также в МИД опровергли ликвидацию должности постпреда ЕС в Москве. Россия не рассматривает необычные или нестандартные формы дипломатического представительства Евросоюза в Москве и не планирует самостоятельно инициировать закрытие таких представительств. Об этом заявил ТАСС директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. Он добавил, что Москва будет выстраивать дальнейшие модальности взаимодействия с Евросоюзом, исходя из интересов России.

