Политика

В МИД оценили высказывания экс-генсека НАТО о необходимости диалога с Россией

МИД: у Столтенберга очень поздно появились проблески сознания в отношении России
Johanna Geron/Reuters

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг слишком поздно стал демонстрировать «проблески сознания» в отношении России. Об этом ТАСС заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

По его словам, «очень робко», но зазвучали голоса в пользу возобновления диалога с Москвой, несмотря на все имеющиеся разногласия.

В качестве примера он привел Столтенберга, который напомнил своим недавним коллегам, что российская сторона остается соседом, с ней нужно говорить.

Масленников выразил сожаление, что подобные проблески сознания появились у экс-генсека альянса только сейчас.

22 января Столтенберг призвал западные страны «найти способ договориться» с российским президентом Владимиром Путиным.

Экс-генсек НАТО выразил уверенность, что Запад «не сможет переубедить Путина» в вопросе украинского конфликта. При этом он считает, что западные страны все-таки могут попробовать договориться с российским лидером «о чем-то приемлемом для Украины».

Ранее Лавров оценил слова лидеров ЕС о необходимости диалога с Россией.
 
