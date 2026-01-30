Эксперты предрекли подорожание аудиторских услуг

В 2026 году аудиторы поднимают цены на свои услуги значительно сильнее, чем в 2025 году. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

«Если год назад общее повышение составило 10–12%, то в 2026 году рост может достигать 30%. Причем стоимость для финансовых организаций может вырасти еще больше, а по словам экспертов, повышенные цены уже включаются в коммерческие предложения. Значительный рост может привести к перераспределению рынка, в частности, некоторые компании сосредоточатся на работе в отдельных отраслях», — отмечается в публикации.

До этого стало известно, что Минэкономразвития продолжит поддержку бизнеса через предоставление субсидий для выхода на рынок ценных бумаг. Эти субсидии смогут получить малые и средние предприятия из приоритетных отраслей, а также технологические компании. Финансирование будет направлено на покрытие расходов, связанных с организацией размещения, проведением рейтинговых мероприятий, а также на услуги аудиторов и юристов. Для компаний, планирующих выйти на рынок до 2030 года, предусмотрены отдельные меры поддержки — например, возмещение затрат на размещение облигаций в рамках программы «инвестиционный лифт».

