Уиткофф передал главе аппарата Белого дома записку с упоминанием Путина

Спецпосланник главы администрации США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф передал записку с упоминанием президента РФ Владимира Путина руководителю аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, это произошло на заседании президентского кабинета после того, как американский президент Дональд Трамп в своем выступлении там затронул тему урегулирования на Украине и взаимодействия с РФ.

«Уиткофф затем передал Сьюзи Уайлс записку, содержавшую больше деталей [предполагаемого] разговора [Трампа] с Путиным. Пресс-пул не смог разобрать точные формулировки, только фамилию «Путин», — говорится в отчете дежурного по пресс-пулу Белого дома.

Ни Кремль, ни Белый дом не распространяли сведений о том, что Путин и Трамп провели новую беседу по телефону, уточняет агентство.

До этого стало известно о том, что Россия могла приостановить удары по Киеву и другим городам Украины на фоне заморозков. Об этом сообщил глава Белого дома. Он также выразил благодарность Москве за это решение.

Ранее Зеленский заявил о начале энергетического перемирия.