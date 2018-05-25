Кудрин сравнил новый состав кабмина с тигром

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что новый состав правительства можно сравнить с тигром, который готовится к прыжку. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Он подчеркнул, что в майском указе президента России Владимира Путина даны очень амбициозные задачи.

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«У меня сейчас складывается впечатление, что правительство — это такой тигр, который готовится к прыжку. И мы в ближайшее время узнаем те самые прорывные и достаточно продвинутые реформы», — сказал Кудрин.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил на первом заседании нового состава правительства, что работы будет много.

Он подчеркнул, что впереди много масштабных проектов. Также Медведев добавил, что задачи, которые были поставлены президентом, правительство обязано исполнить.