Макрон рассказал о защите компаний Франции от санкций против Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж может предусмотреть механизмы компенсации своим компаниям, которые пострадают от санкций США против Ирана, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Наши предприятия продолжают действовать в рамках французского законодательства, поэтому они защищаются прежде всего теми договорами, которые подписала Франция. Возможно, мы предусмотрим какие-то механизмы компенсации», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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Он также добавил, что в связи с выходом США из ядерного соглашения с Ираном необходимо прийти к более широкому рамочному соглашению.

По его словам, для этого необходимо завоевать доверие Тегерана.

Ранее сообщалось, что Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Ирана.