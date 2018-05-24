«Ростелеком» и Корпорация МСП договорились о расширении сотрудничества

ПАО «Ростелеком» и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства подписали дополнительное соглашение, направленное на развитие долгосрочного сотрудничества между организациями, говорится в сообщении корпорации.

Со стороны ПАО «Ростелеком» документ подписал президент Михаил Осеевский, со стороны Корпорации МСП – генеральный директор Александр Браверман.

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Дополнительное соглашение предусматривает сотрудничество сторон в области методической и информационной поддержки субъектов МСП. Данная работа, в частности, будет включать информирование предпринимателей о корпоративной системе менеджмента качества, номенклатуре текущих и перспективных технологических потребностей, планируемых объемах закупок ПАО «Ростелеком» на краткосрочный и долгосрочный периоды и условиях сотрудничества. Кроме того, Корпорация МСП и Ростелеком расскажут предпринимателям о разработанных сторонами соглашения

услугах и продуктах для бизнеса, в том числе о сервисах Портала Бизнес-навигатора МСП.

Информационное взаимодействие будет осуществляться в том числе через интеграцию информационных систем сторон, обмен информацией и аналитическими данными о сегменте МСП.

Совместная работа также включает проведение конференций и информационных семинаров для представителей малых и средних компаний, организацию обучения специалистов различных категорий положениям и требованиям корпоративных стандартов ПАО «Ростелеком». Корпорация МСП в рамках соглашения также будет принимать участие в организации мероприятий, направленных на формирование сети квалифицированных и ответственных поставщиков ПАО «Ростелеком» из числа субъектов МСП.