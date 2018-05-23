Песков рассказал об интересе Болгарии к крупным энергопроектам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Болгария проявляется интерес к крупным международным энергопроектам. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Проявляется по-прежнему заинтересованность Болгарии в том, чтобы быть сопричастной с крупными энергопроектами международными. Это отдельная тема, которая требует гарантий с болгарской стороны и так далее», — сказал Песков.

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Он также подчеркнул, что, несмотря на определенный интерес со стороны Болгарии к энергопроектам, никаких конкретных разговоров на этот счет пока не велось.

Ранее сообщалось, что президент Болгарии Румен Радев на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым предложил пересмотреть возможность прямых поставок российского газа через Черное море.