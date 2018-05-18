«Саратовские авиалинии» заявили о возможности обеспечивать безопасность полетов
Авиакомпания «Саратовские авиалинии» заявила, что способна обеспечивать безопасность полетов и выполняет обязательства перед контрагентами и пассажирами. Об этом говорится в заявлении на сайте авиакомпании.
«АО «Саратовские авиалинии» способно обеспечить безопасность полетов и предоставить своим пассажирам высокий уровень комфорта. Совет директоров прилагает все усилия, направленные на сохранение деятельности авиакомпании, включая деятельность международного аэропорта «Саратов Центральный», — говорится в сообщении.
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В компании также заявили, что приоритетной задачей совета директоров является сохранение рабочих мест и коллектива компании.
Ранее сообщалось, что «Саратовские авиалинии» возобновили продажи билетов.