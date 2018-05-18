В российских компаниях появятся антикоррупционные сотрудники

Торгово-промышленная палата России разработала стандарт, согласно которому в российских компаниях начнут работать специалисты по предотвращению коррупционных нарушений. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, такие специалисты займутся выявлением коррупционных рисков и будут разъяснять сотрудникам нормы законодательства. Также они будут сопровождать проведение сделок и тендеров.

В Министерстве труда, по запросу «Известий», отметили, что данная стандартизация необходима. Также в газете пишут, что данная инициатива получила поддержку в бизнес-сообществе.

В 2017 году суммарный объем штрафов для предприятий за взятки, которые дали сотрудникам от имени или в интересах компании, превысил 1 млрд руб. Эксперты, опрошенные изданием, считают, что в настоящее время экономически выгоднее соблюдать закон, чем сталкиваться с крупными убытками.

«Необходимость подготовки стандарта существует, и мы рассчитываем, что профессиональное сообщество, которое подготовило этот документ, проведет его всестороннее обсуждение с экспертами и в дальнейшем будет поддерживать его в актуальном состоянии», — сказал директор Департамента госслужбы Минтруда Дмитрий Баснак.

Он отметил, что образовательные учреждения подготовят образовательные программы, на которых будут обучать специалистов по противодействию коррупции.

Ранее «Известия» писали, что в 2017 произошло более 245 тыс. коррупционных нарушений на госслужбе.