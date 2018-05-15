Число безработных в России снизилось на 0,4% за неделю

Численность безработных граждан в России с 2 по 8 мая снизилась на 0,4% и составляет 754,9 тыс. человек. Об этом сообщаетcя в материалах Минтруда.

Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Ненецком автономном округе, Алтайском крае, Омской, Магаданской, Новгородской, Владимирской, Челябинской областях, республиках Марий Эл, Карелия, Мордовия.

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Повышение уровня безработицы произошло в Воронежской, Саратовской, Ростовской, Тамбовской, Тюменской, Курской, Вологодской областях, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Пермском крае, Республике Калмыкия.

На 8 мая суммарная численность сотрудников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 108 641 человек.