Центробанк ожидает замедления темпов роста ВВП

Банк России ожидает замедления темпов роста ВВП в годовом выражении во втором квартале до 1-1,4%. Об этом сообщается в материалах регулятора.

Уточняется, что это может произойти из-за эффекта высокой базы прошлого года.

«В апреле ожидается ускорение роста деловой активности, в пользу чего также говорят опережающие показатели. Однако вследствие эффекта высокой базы прошлого года темпы роста ВВП в годовом выражении в II квартале замедлятся до 1–1,4%», — заявил ЦБ.

Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз по росту российского ВВП в 2018 году в связи с геополитическими факторами.