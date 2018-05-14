Жириновский назвал размер своей пенсии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его пенсия составляет 25 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

14 мая в Госдуме проходит встреча уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и фракции ЛДПР.

«У меня 25 тысяч пенсия», — заявил Жириновский на встрече с Москальковой.

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Агентство уточняет, что с 1 января 2018 года городской социальный стандарт пенсии для неработающих пенсионеров вырос на три тысячи рублей и составил 17,5 тыс. руб.

Ранее Минфин России объяснил снижение бюджетных расходов на пенсионное обеспечение.