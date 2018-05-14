Новак намерен встретиться с главой Минэнерго Саудовской Аравии на ПМЭФ

И.о. министра энергетики России Александр Новак заявил, что он планирует встретиться с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас был телефонный разговор, мы сейчас договорились, что мы встретимся в Санкт-Петербурге и более подробно обсудим, во время форума планируется приезд», — сказал Новак.

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Он также уточнил, что разговор состоялся после заявления США по выходу из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

«Мы будем это (решение США) обсуждать в рамках нашей встречи в Санкт-Петербурге», — добавил Новак.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард примут участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2018 года.