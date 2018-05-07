Путин назвал ключевую задачу правительства на ближайшие годы

Президент России Владимир Путин на встрече с членами кабмина заявил, что ключевая задача на ближайшие годы — уверенное повышение реальных доходов граждан. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В целом наша ключевая задача на ближайшие годы — уверенное повышение реальных доходов граждан. И для этого сейчас есть хорошая база. Выросла общая устойчивость экономики, она справилась и с резким падением цен на нефть, и с попытками санкционного давления, и с колебаниями глобальной конъюнктуры», — сказал Путин.

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По его словам, действия правительства позволили преодолеть спад, обеспечить восстановление и оживление во многих секторах экономики.

Он также подчеркнул, что в целом экономика России выходит на траекторию роста.

Ранее Путин на совещании с членами кабмина предложил обсудить ближайшие шаги по развитию российской экономики с учетом внешних и внутренних факторов.