FT: Кудрин может получить важный пост в администрации президента

Президент России Владимир Путин обдумывает вопрос о назначении экс-министра финансов, главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина на «важный пост». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на ряд источников.

Как стало известно изданию, подобный шаг может послужить сигналом Западу о том, что российский президент готов к компромиссу.

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«Самый вероятный сценарий состоит в том, что Кудрин получит место в администрации президента. Его должность будет обозначена как представитель президента по вопросам международного экономического сотрудничества», — рассказал источник в правительстве.

По словам экономиста Евгения Гонтмахера, назначение Кудрина на эту должность будет означать готовность к переменам во внешней политике России.

«Если Кудрин войдет в состав администрации или правительства, это будет означать готовность к некой программе перемен, в том числе во внешней политике, потому что без перемен во внешней политике реформы в России просто невозможны», — сказал Гонтмахер.

Экономист отметил, что Кудрин является единственным представителем российской верхушки, которому на Западе доверяют и с которым станут вести диалог.