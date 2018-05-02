Гройсман назвал сумму долга Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что страна должна погасить $27 млрд долгов, передает «Интерфакс-Украина».

«Это очевидный факт. Для того, чтобы нам обслуживать долги, надо, чтобы наша экономика больше росла, нам нужны инвестиции, чтобы мы больше получали поступлений в бюджеты. А с другой стороны, мы должны четко управлять государственным долгом, его обслуживать, выполняя свои обязательства, и здесь нам нужна внешняя поддержка. Потому что за следующие четыре года мы должны погасить 27 миллиардов долларов. Это колоссальные средства», — сказал Гройсман.

Реклама

По его словам, за 2007-2014 годы Украина взяла $47 млрд кредитов. По мнению Гройсмана, такие внешние долги являются огромным давлением на национальную экономику и сдерживают развитие страны.

Ранее Гройсман заявил, что внешний долг страны — ее главная экономическая проблема.