Бумаги En+ росли более чем на 36%

Бумаги En+ подскочили на 36,6%, к максимуму с 20 апреля текущего года, следует из данных Московской биржи.

ГДР En+ росли на 36,6%, до 413 руб., акции «Русала» поднимались на 3,8%, до 31 руб.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что бизнесмен Олег Дерипаска планирует отказаться от контроля над «Русалом».

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Отмечается, что Дерипаска уже вступил в диалог с партнерами по «Русалу» о расторжении акционерного соглашения.

Также стало известно, что Дерипаска согласился покинуть совет директоров компании En+.

В свою очередь минфин США отреагировал на согласие Дерипаски сократить долю в En+.