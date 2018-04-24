«Газпром» не увидел рисков реализации проекта «Турецкий поток»

Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что «Газпром» не видит рисков реализации проекта «Турецкий поток». Об этом сообщает RNS.

««Газпром» не видит рисков для проекта «Турецкий поток», первая нитка которого будет готова в этом году», — сказал Медведев.

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Он также добавил, что работы по строительству газопровода продолжаются в соответствии с графиком.

Медведев подчеркнул, что «Газпром» прогнозирует по итогам 2018 года новый рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что укладка первой нитки газопровода «Турецкий поток» завершится в первой декаде мая.

Миллер отметил, что остается построить приемный терминал и вторую нитку.