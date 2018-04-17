Египет сообщил о будущих переговорах с Россией по авиасообщению с курортами

Министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи заявил, что переговоры с российской стороной о возобновлении авиасообщения с египетскими курортами пройдут в мае. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Переговоры с российской стороной пройдут в мае. Будет обсуждаться дорожная карта возобновления полетов в города Шарм-эш-Шейх и Хургада», — сказал Фатхи.

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Он также добавил, что египетские аэропорты отвечают всем требованиям по безопасности.

Ранее сообщалось, что 11 апреля 2018 года Россия возобновила авиасообщение с Египтом.

Полеты запланированы с частотой три раза в неделю на воздушных судах Airbus A320 в/из терминала F аэропорта Шереметьево», — отметили в авиакомпании.

На первом рейсе из Москвы в Каир отправились 124 пассажира.