Суд отказался выпускать совладельца группы «Сумма» из СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Постановления Тверского суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Магомедова до 30 мая оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения», — сказала судья.

Реклама

По мнению следствия, Магомедов, находясь на свободе, может скрыться, либо оказывать давление на свидетелей, поэтому его необходимо содержать в СИЗО.

Ранее владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заявил в суде, что ничего не боится и полагается на верховенство закона.

Председатель совета директоров «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед подозреваются в хищениях, растрате и организации преступного сообщества.