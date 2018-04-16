Центробанк обсуждает новые меры по ограничению выдачи валютных кредитов

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что ЦБ изучает возможность дополнительного ограничения выдачи российскими банками валютных кредитов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нам очень важно предотвратить новую волну валютных рисков в системе, поэтому мы сейчас обдумываем целесообразность введения дополнительных мер по ограничению валютного кредитования», — сказала Юдаева.

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Она также пояснила, что на это решение повлияли ряд факторов, включая продолжение ужесточения денежно-кредитной политики в США и возможное начало ужесточения денежно-кредитной политики в других странах.

Ранее сообщалось, что ЦБ намерен ужесточить наказание за нарушение запретов регулятора.