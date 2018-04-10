Кабмин выделит 6 млрд рублей на уменьшенный Sukhoi Superjet 100

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что правительство в текущем году выделит 6 млрд руб. на создание уменьшенной 75-местной версии самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Разработка этого самолета начнется уже в этом году за счет средств в объеме 6 млрд руб, которые будут выделены из резервного фонда правительства России, — сказал Рогозин.

Реклама

Он также добавил, что было принято решение о развитии семейства самолетов этого типа путем создания новой 75-местной модификации, в рамках проведения которой будет проведена русификация этого самолета.

Рогозин отметил, что в отношении самолета Sukhoi Superjet 100 вопросы наращивания темпов производства, поддержки продвижения на российские и зарубежные рынки, улучшения технических и эксплуатационных характеристик остаются на контроле правительства.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин согласился выделить 85 млрд рублей на новый укороченный SSJ100.